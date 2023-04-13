У нас есть конфликт традиционных колониалистов с территорией, которая не захотела быть колонией - Мединский

Экс-министр культуры России, а ныне – помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что российско-украинский конфликт как таковой не существует.

По его словам, происходит конфликт "традиционных колониалистов", которые веками строили успешные колониальные империи, с "территорией, которая не захотела быть колонией", сказал он в интервью РБК.

При этом он считает Украину "неотъемлемой частью русского мира" и не испытывает ненависти к украинскому народу и к Украине.

Напомним, в марте 2022 года Мединский стал участником "стамбульских соглашений". Он заявлял, что Украина "по сути" согласилась с принципиальными требованиями России. По его словам, если Украина выполнит условия России, угроза плацдарма НАТО будет ликвидирована. После того ВС РФ в качестве "жеста доброй воли" отошли из Киевской, Сумской и Черниговской областей.