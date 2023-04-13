13 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Лесной пожар в природном парке "Бажовские места" на Урале потушен

Сотрудники Уральской авиабазы сумели ликвидировать лесной пожар в природном парке "Бажовские места". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Известно, что на болотистой местности в "Бажовских местах" горела сухая трава. Борьбу с огнем в парке вели более 20 человек.

Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу.

Уже установлено, что причиной возгорания стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности.

По данным департамента, всего 12 апреля в Свердловской области действовало 14 лесных пожаров. Из них 10 возгораний было ликвидировано и три локализовано.

Теги: парк, пожар, тушение, Бажовские места



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