13 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Подсветку ордена Победы на Теплотехе в Челябинске сделали постоянной

В Челябинске подсветка ордена Победы на здании бывшего Теплотехнического института станет постоянной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, орден Победы подключен к городским сетям электроснабжения. Подсветка будет включаться синхронно с городским освещением и гореть круглый год.

ранее подсветка ордена Победы включалась только на майские праздники. Для этого нужно было пройти согласования с более чем с двадцатью собственниками здания.

Теги: орден Победы, подсветка,



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