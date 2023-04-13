Подсветку ордена Победы на Теплотехе в Челябинске сделали постоянной

В Челябинске подсветка ордена Победы на здании бывшего Теплотехнического института станет постоянной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, орден Победы подключен к городским сетям электроснабжения. Подсветка будет включаться синхронно с городским освещением и гореть круглый год.

ранее подсветка ордена Победы включалась только на майские праздники. Для этого нужно было пройти согласования с более чем с двадцатью собственниками здания.