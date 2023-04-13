Ход работ по модернизации систем водоснабжения в Астрахани под контролем регионального правительства

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Ход работ по модернизации систем водоснабжения в Астрахани под контролем регионального правительства

Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов проинспектировал ход ремонта объектов городской системы водоснабжения и водоотведения в областной столице.

Работы ведутся на средства выделенного региону инфраструктурного бюджетного кредита в размере 2,7 млрд. рублей. В 2023 году будут восстановлены 53 наиболее проблемных участка. На 15 из них уже активно трудятся специалисты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

рабочий, жкх, городская инфраструктура, ремонтные работы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Во время выезда Михаил Богомолов осмотрел участок самотечной канализации на проспекте Гужвина. За 40 лет эксплуатации система сильно износилась. В 2021 и 2022 году недалеко от памятника Петру I возникли провалы. Сейчас на этом месте идут восстановительные работы. Впервые в Астрахани применяется японская инновационная спирально-навивная технология. Метод заключается в том, что внутрь трубы запускают робот, который прикрепляет на внутренний свод полимерную ленту с металлическим кордом. В результате труба становится устойчивой к подвижкам грунта, повышаются её изоляционные свойства. Представитель подрядной организации сообщил, что работы по навивке будут вестись в течение 15 дней в режиме 24/7.

рабочий, жкх, городская инфраструктура, ремонтные работы, канализация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На 870-метровом участке по набережной Приволжского Затона от старого моста до ул. Сен-Симона сейчас монтируют байпас – временный наружный трубопровод, на который в период ремонта постоянной канализации будут переброшены стоки. После восстановительных работ байпас демонтируют. По графику ремонт завершат в июле 2023 года.

городская инфраструктура, труба, ремонт канализации, жкх(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Следующий объект – дюкерный переход через реку Царев. Две нитки трубопровода длиной по 200 м с обеих сторон Милицейского моста снабжают питьевой водой жителей Зацаревья. Рабочие уже проложили трубы на глубине семи метров от поверхности воды, сейчас устанавливают запорную арматуру. Срок окончания работ на объекте – 10 мая 2023 года.

трубы, канализация, река, мост(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Еще один аварийный участок сетей находится на ул. Куйбышева. Здесь при ремонте решили применять метод пневмопробойника, когда старая труба разрушается специальным механизмом, а через шланг лебёдкой тянется новая труба. Траншеи при этом не копают, а тянут трубы через колодцы. Технология пневмопробойника применяется в городах с плотной застройкой, где открытые раскопки при ремонте подземных коммуникаций приводят к сложностям для функционирования городской инфраструктуры.

мост, река, ремонт канализации, жкх(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщил Михаил Богомолов, ремонт на всех 53 участках общей протяжённостью 22 км должны завершить до 1 декабря 2023 года. Сейчас на объектах работают 92 специалиста и около 30 единиц техники. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин держит ход работ на личном контроле.

Теги: системы водоотведения, трубопровод, байпас, питьевая вода, городская инфраструктура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети