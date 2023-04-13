Ход работ по модернизации систем водоснабжения в Астрахани под контролем регионального правительства

Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов проинспектировал ход ремонта объектов городской системы водоснабжения и водоотведения в областной столице.

Работы ведутся на средства выделенного региону инфраструктурного бюджетного кредита в размере 2,7 млрд. рублей. В 2023 году будут восстановлены 53 наиболее проблемных участка. На 15 из них уже активно трудятся специалисты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Во время выезда Михаил Богомолов осмотрел участок самотечной канализации на проспекте Гужвина. За 40 лет эксплуатации система сильно износилась. В 2021 и 2022 году недалеко от памятника Петру I возникли провалы. Сейчас на этом месте идут восстановительные работы. Впервые в Астрахани применяется японская инновационная спирально-навивная технология. Метод заключается в том, что внутрь трубы запускают робот, который прикрепляет на внутренний свод полимерную ленту с металлическим кордом. В результате труба становится устойчивой к подвижкам грунта, повышаются её изоляционные свойства. Представитель подрядной организации сообщил, что работы по навивке будут вестись в течение 15 дней в режиме 24/7.

На 870-метровом участке по набережной Приволжского Затона от старого моста до ул. Сен-Симона сейчас монтируют байпас – временный наружный трубопровод, на который в период ремонта постоянной канализации будут переброшены стоки. После восстановительных работ байпас демонтируют. По графику ремонт завершат в июле 2023 года.

Следующий объект – дюкерный переход через реку Царев. Две нитки трубопровода длиной по 200 м с обеих сторон Милицейского моста снабжают питьевой водой жителей Зацаревья. Рабочие уже проложили трубы на глубине семи метров от поверхности воды, сейчас устанавливают запорную арматуру. Срок окончания работ на объекте – 10 мая 2023 года.

Еще один аварийный участок сетей находится на ул. Куйбышева. Здесь при ремонте решили применять метод пневмопробойника, когда старая труба разрушается специальным механизмом, а через шланг лебёдкой тянется новая труба. Траншеи при этом не копают, а тянут трубы через колодцы. Технология пневмопробойника применяется в городах с плотной застройкой, где открытые раскопки при ремонте подземных коммуникаций приводят к сложностям для функционирования городской инфраструктуры.

Как сообщил Михаил Богомолов, ремонт на всех 53 участках общей протяжённостью 22 км должны завершить до 1 декабря 2023 года. Сейчас на объектах работают 92 специалиста и около 30 единиц техники. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин держит ход работ на личном контроле.