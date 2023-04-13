13 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: соцсети/скрин

Стоимость проезда в Екатеринбурге будет ежегодно увеличиваться на рубль

Каждый год стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будет увеличиваться на 1 рубль. Об этом заявил вице-мэр горадминистрации Алексей Бубнов, передает 66.RU.

По его словам, повышение тарифа обеспечит город дополнительными средствами на закупку нового подвижного состава. В целом в Екатеринбурге предстоит заменить 200 трамваем и 200 троллейбусов. На данный момент город еще не получил окончательное решение по финансированию - в этом направлении уральская столица плотно сотрудничает с правительством страны и "Сбербанком".

Напомним, с 20 февраля 2023 года плата за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга увеличилась на 1 рубль и составила 33 рубля. Полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта, а также повышение зарплат водительского состава и кондукторов. На сегодняшний день некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%. Новые цены своим постановлением утвердил глава города Алексей Орлов.

Позднее руководитель департамента экономики администрации города Алексей Прядеин заявил, что уже в начале 2024 года стоимость проезда во всем городском транспорте вырастет до 34 рублей.

Теги: проезд, общественный транспорт, Екатеринбург, Бубнов



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