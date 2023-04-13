13 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за закупки квартир для сотрудников больницы за 5 млн рублей

В Троицке Челябинской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за закупки двух квартир для сотрудников больницы в поселке ГРЭС. Жилье в пригороде оценили в 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"В Следственном комитете уверены, действия должностных лиц, причастных к этой закупке, тянут на уголовное дело", - сообщили в ОНФ.

Служебные квартиры купили в десятиэтажном доме. Активисты ОНФ установили, что средняя цена квартир площадью 53 кв. м. в поселке ГРЭС около 1,5 млн руб., в то время как в документах на приобретенное жилье значатся совершенно другие цифры. Две квартиры обошлись бюджету в 5 млн руб. При этом одна из служебных квартир в 2022 г. выставлялась на аукцион как непрофильные активы группы "Газпром" за 740 тыс. руб.

Теги: СК, ОНФ, квартиры,



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