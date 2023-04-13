Уголовное дело Ройзмана* рассмотрят в Екатеринбурге в конце апреля

Стала известна дата рассмотрения уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*.

Напомним, что экс-главу обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Сам Ройзман*, когда к нему в прошлом году нагрянули с обысками, заявлял, что его уголовное дело якобы находится в Москве. Однако приговор будет оглашен в Екатеринбурге – его вынесет Октябрьский районный суд уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в суде, рассмотрение дела Евгения Ройзмана* назначено на 26 апреля. Процесс будет вести судья Николай Тараненко.

Ранее стало известно, что защищать Ройзмана* будет адвокат Тимофей Гриднев, участвовавший в процессе по громкому делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России