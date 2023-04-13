В Госдуму внесен ювенальный законопроект о "профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соавторами являются шесть депутатов Госдумы, в том числе Елена Вторыгина, которая ранее агитировала за закон о "домашнем насилии".

Единственным депутатом из числа соавторов, написавшим у себя о законопроекте, стала Татьяна Буцкая. Она сообщила, что законопроект направлен "на защиту детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". Он расширяет перечень категорий несовершеннолетних, помещаемых в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), которые дважды в течение года совершили самовольный уход из семьи или административное правонарушение. Сегодня такие дети получают максимум беседу в отделе полиции, а далее — возвращение в "нездоровую среду" (семью), считает депутат.

"Главная задача закона — разорвать порочный круг детской преступности. Перед внесением закона мы долгое время работали со специалистами ЦВСНП: во временных центрах детям оказывают медицинскую, психологическую и иную помощь. Кроме этого — продолжается обучение по школьной программе. Важный факт — ребята-правонарушители, прошедшие реабилитацию в ЦВСНП, не получают судимости, де-факто – это право на жизнь "с чистого листа", - написала Буцкая.

Ранее о "праве на жизнь", которое человеку будто бы дает государство, заявил Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который призвал принудительно вакцинировать всех. Там предлогом была забота о здоровье людей.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что профилактические беседы и рассмотрение дел на комиссиях по делам несовершеннолетних "должного эффекта не оказывают". И нужно помещать их в центры временного содержания.

По словам Буцкой, это "наш ответ "ювенальной юстиции" Запада". Дети, совершившие правонарушения, смогут исправиться. Задача - "выявить истинные причины детской, подростковой преступности, разобраться в каждом конкретном случае". Она очень красиво описала центры временного содержания, где "дети смогут продолжить обучение по школьной программе с индивидуальным подходом, выбрать будущую профессию". А соцработники помогут обеспечить ему адаптацию и избежать рецидивов.

Однако просемейные организации иного мнения. Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев говорит, что "этот законопроект и есть та самая ювенальщина в чистом и беспримесном виде". Если ребенок за год дважды или более сбегал из дома или совершил что-то, за что по КоАП положена административная ответственность, то на усмотрение полиции его можно будет забрать и поместить на срок до двух суток в полицейский центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, то есть забрать у родителей на двое суток, если полицейские так решат. Причем это касается детей любого возраста, в том числе и малолетних, не достигших возраста административной ответственности.

"Но на самом деле – если прочесть законопроект – легко убедиться: речь о том, чтобы сделать родителей этих детей автоматически подозреваемыми в плохом. И за двое суток обработать детишек так, чтобы насобирать всякого против их родителей", - пишет Парфентьев, ссылаясь на текст законопроекта.

В нем говорится, что в центре выявляют "факты жестокого обращения с ними" и прочие причины, способствующие совершению правонарушений и самовольных уходов.

"Как видите, все добавления – про "плохих" родителей, которые наверняка жестоко обращаются с детьми, склоняют их к правонарушениям и самоубийству и вообще всячески нарушают их права. И это не ювенальщина?" - вопрошает юрист.

Интересно, что один из соавторов проекта Мария Бутина закрыла комментарии.

Активистка Александра Машкова-Благих уверена, что за этим стоит юввенальное лобби, которое заинтересовано в "распиле" бюджетных денег на "профилактику безнадзорности" и т.п.

"Чем больше сиротинок, приемных, "плохих" семей, тем больше выделенных миллиардов... Т.е. "наш ответ ювеналке" - это выбить из арестованного на 48 часов ребенка, чем его обидели родители?" - написала она.