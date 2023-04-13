13 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Антон Вергун/ТАСС

WP: Разведка США сочла маловероятными мирные переговоры по Украине в 2023 году

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США сочла маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, пишет газета Washington Post.

Издание ссылается на попавшие в сеть американские секретные документы.

В них отмечается, что оценка ситуации была подготовлена с учетом "тщательного анализа численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон", пишет ТАСС. Аналитики разведки США ожидают продолжения боевых действий в 2024 году.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его данным, американский Объединенный комитет начальников штабов поручил разработать план соглашения еще два месяца назад,

Лауреат Пулитцеровской премии заявил, что черновик будет предложен России "в случае ее поражения".

Что касается якобы рассекреченных документов американской разведки, то, как отмечает политолог Максим Жаров, будет еще несколько пакетов этих вбросов, которые сконструированы частично из релевантной информации — записок, докладов и прочего, а частично — из фальшивок, поэтому к этим данным нужно относиться с осторожностью.

Теги: мирные переговоры, сша, украина



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