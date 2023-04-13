13 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Евгения Герт

В Екатеринбурге планируют чинить дороги по ночам, чтобы не перекрывать проезд днем

В Екатеринбурге планируют проводить дорожные работы по ночам, дабы избежать перекрытие участков днем. Об этом сообщает вице-мэр Алексей Бубнов.

Как передает его слова 66.RU, в мэрии уже ведется подготовка к сезону дорожных работ, которые стартуют сразу после стабилизации погоды. Бубнов отметил, что дорожники будут максимально стараться работать по ночам, а перекрытий участков днем будут избегать.

При этом перекрытия из-за реконструкции развязки "Калины" и прокладывания трамвайных путей в Академический останутся.

Бубнов добавил, что каждый год уральская столица ремонтирует от 30 до 40 км дорог, на что выделяется одинаковая сумма средств. Однако в этом году стоимость материалов возросла.

Теги: дорога, ремонт, перекрытие, Екатеринбург, Бубнов



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