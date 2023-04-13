13 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: wikipedia.org

"Раздухарилась пропиндосская шушера": соавтор идеи об электронных повестках – о критиках закона

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") жестко высказался о критиках идеи о введении электронных повесток. Он считает, что критикуют закон только оппозиционеры. Хотя накануне даже сенаторы, в том числе Валентина Матвиенко указывали авторам закона, что они не провели должную разъяснительную работу, поэтому граждане вполне логично задают вопросы.

"Я порадовался, я порадовался, какой поднялся вой на всех этих оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах, я порадовался как раздухарилась вся вот эта пропиндосская шушера, это значит, что мы попали в самое яблочко, потому что для них было бы очень удобно, чтобы у нас система мобилизационного развёртывания была на уровне середины прошлого века, не будет этого, наша система мобилизационного развёртывания будет самой передовой в мире. А теперь, ребята, догоняйте", - заявил Картаполов (в прошлом – замминистра обороны РФ) в эфире телеканала "Россия 1".

Теги: андрей картаполов, электронные повестки, госдума, критика, россияне



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