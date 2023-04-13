В Якутии три пассажира Ми-8 получили ожоги авиакеросином

В Якутии пассажиры вертолета Ми-8, летевшего из Среднеколымска в Черский, получили ожоги из-за того, что на них попало топливо.

11 апреля во время посадки вертолета в Черском пассажиры почувствовали резкий запах керосина в салоне воздушного судна. После часа полета трое пассажиров почувствовали жжение, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По информации авиакомпании, вероятной причиной явилось попадание авиакеросина на сиденья из-за перепада температур и выхода топлива через дренаж.

В вертолете летели 22 пассажира. В больницу обратились трое из них, получившие химический ожог первой-второй степени в подколенных областях. Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте проводит проверку ситуации.