Екатеринбург установит на "Иннопроме" партнерские связи с городом КНР

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург установит на "Иннопроме" партнерские связи с городом КНР

Екатеринбург планирует установить партнерские связи с одним из городов КНР на международной промышленной выставке "Иннопром-2023". Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего мэрия собирается подписать на выставке 14 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

"В этом году мы планируем провести порядка 15 деловых мероприятий, которые посвящены вопросам обеспечения технологического суверенитета, подготовки кадров для новой экономики, "умного города", промышленному туризму, а также развитию транспортного каркаса агломераций и другим направлениям. Отдельно отмечу "круглый стол" по межмуниципальному сотрудничеству Екатеринбурга с городами из Китайской Народной Республики. По его итогам состоится подписание соглашений об установлении партнерских связей между уральской столицей и городом Чэнду", - рассказал Орлов.

"Иннопром-2023" пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь. Кроме этого, на площадке выставки состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО.

"Иннопром"(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в 2022 году столица Урала приняла на выставке представителей из 47 государств и 78 регионов России, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, а именно Казахстан в этом году был страной-партнером мероприятия. По итогам "Иннопрома-2022" мэрия заключила соглашения на сумму, превышающую 160 млрд рублей, а российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал "Иннопром" "главным индустриальным событием" страны.

Важнейшим среди контрактов стало подписание двух соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро в Екатеринбурге. Городская электричка – это внеуличный транспорт, график его движения не зависит от пробок на дорогах. Второй качественной характеристикой служит подвижной состав с высокими скоростными характеристиками: возможность за час преодолеть свыше 100 километров пути с остановками расширяет рамки проекта от внутригородского до агломерационного. Проект наземного метро станет важным фактором развития Екатеринбургской агломерации, позволит обеспечить мобильность населения внутри муниципальных образований-соседей, также он сулит масштабный экономический и социальный эффект.

Выставка "Иннопром" проводится в нашем городе с 2010 года. Именно здесь в свое время были представлены проекты микрорайона Солнечный и кампуса УрФУ, показан электропоезд "Ласточка". Словом, на мероприятии можно увидеть, каким Екатеринбург станет всего через несколько лет.

Теги: Екатеринбург, Китай, город, Иннопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2023 16:03 Мск Экспозиция Свердловской области на "Иннопроме" будет расширена
Ранее 20.03.2023 07:46 Мск Мэр Екатеринбурга подписал постановление о проведении "Иннопрома-2023"
Ранее 14.02.2023 13:12 Мск В Свердловской области начинается отбор компаний для участия в "Иннопроме-2023"
Ранее 25.01.2023 11:21 Мск Белорусскую делегацию на "Иннопроме-2023" в Екатеринбурге возглавит премьер-министр
Ранее 06.10.2022 07:43 Мск В Минпромторге назвали страну-партнера "Иннопрома-2023" в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети