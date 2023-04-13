Екатеринбург установит на "Иннопроме" партнерские связи с городом КНР

Екатеринбург планирует установить партнерские связи с одним из городов КНР на международной промышленной выставке "Иннопром-2023". Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего мэрия собирается подписать на выставке 14 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

"В этом году мы планируем провести порядка 15 деловых мероприятий, которые посвящены вопросам обеспечения технологического суверенитета, подготовки кадров для новой экономики, "умного города", промышленному туризму, а также развитию транспортного каркаса агломераций и другим направлениям. Отдельно отмечу "круглый стол" по межмуниципальному сотрудничеству Екатеринбурга с городами из Китайской Народной Республики. По его итогам состоится подписание соглашений об установлении партнерских связей между уральской столицей и городом Чэнду", - рассказал Орлов.

"Иннопром-2023" пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь. Кроме этого, на площадке выставки состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО.

Напомним, что в 2022 году столица Урала приняла на выставке представителей из 47 государств и 78 регионов России, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, а именно Казахстан в этом году был страной-партнером мероприятия. По итогам "Иннопрома-2022" мэрия заключила соглашения на сумму, превышающую 160 млрд рублей, а российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал "Иннопром" "главным индустриальным событием" страны.

Важнейшим среди контрактов стало подписание двух соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро в Екатеринбурге. Городская электричка – это внеуличный транспорт, график его движения не зависит от пробок на дорогах. Второй качественной характеристикой служит подвижной состав с высокими скоростными характеристиками: возможность за час преодолеть свыше 100 километров пути с остановками расширяет рамки проекта от внутригородского до агломерационного. Проект наземного метро станет важным фактором развития Екатеринбургской агломерации, позволит обеспечить мобильность населения внутри муниципальных образований-соседей, также он сулит масштабный экономический и социальный эффект.

Выставка "Иннопром" проводится в нашем городе с 2010 года. Именно здесь в свое время были представлены проекты микрорайона Солнечный и кампуса УрФУ, показан электропоезд "Ласточка". Словом, на мероприятии можно увидеть, каким Екатеринбург станет всего через несколько лет.