13 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге группа подростков напала на детей с ножами и газовым баллончиком

В Пионерском районе Екатеринбурга была замечена группа из четырех подростков, преследовавших и напавших на двух 10-летних мальчиков. Детям якобы угрожали ножами и перцовым баллончиком, вымогая деньги, сообщает паблик "Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)".

Инцидент произошел 12 апреля. Одного из мальчиков догнали возле дома и еще раз избили. Автор публикации, вероятно родственник или знакомый одного из пострадавших, сообщил, что побои были сняты, а заявление в полицию написано.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, заявления от законных представителей подростков поступили в отдел полиции №3 Кировского района. Однако информация о применении подростками оружия не подтверждается.

"В настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента, а также иные подробности происшествия. При опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей, а также иных опасных предметов не подтвердилась", - сообщили в полиции.

Более того, ситуацию взял под личный контроль начальник УМВД по г. Екатеринбургу Максим Метелица. Проверочные мерпориятия продолжаются.

Теги: дети, подростки, Екатеринбург, Пионерский, нож, газовый баллончик



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