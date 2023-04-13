Индивидуальные медицинские аптечки переданы батальону "Ермак"

Индивидуальные медицинские аптечки переданы батальону "Ермак", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Гуманитарный груз доставлен в зону проведения специальной военной операции, где боевые задачи выполняют мобилизованные жители региона. Командир подразделения медпомощи с позывным Феникс поблагодарил тюменцев за поддержку.

"Мы несказанно рады, что нас не забывают. Спасибо за помощь, земляки!" - обратился он к тюменцам.

Военнослужащий недавно вернулся из двухнедельного отпуска, который провел вместе с семьей. Как признается Феникс, на передовую ехал со спокойной душой — дома о его супруге и детях заботятся.

"Дома встретили очень тепло. Семья у меня - под опекой, наше правительство заботится. Дети мои регулярно посещают различные мероприятия. Семья моя довольна. Сюда ехал с охотой, здесь мои друзья, здесь мои подопечные, целый батальон мой! Я как медик обязан находиться здесь с хорошим настроением! Победа будет за нами!" - заявил он.

Семьи мобилизованных могут получить поддержку в социальных гостиных Тюменской области, они открыты по поручению губернатора Александра Моора. Адреса опубликованы на сайте "Семейная социальная гостиная". Также там можно прочитать о мерах поддержки.