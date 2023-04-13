Россия нуждается в ежегодном притоке до миллиона мигрантов до 2100 года

Чтобы численность населения России не уменьшалась и сохранялась на уровне 146 млн человек (как на 1 января 2023 года), до 2100 года (то есть ближайшие 77 лет) ежегодный прирост числа мигрантов в стране должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн. Таковы расчеты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ.

Число необходимых мигрантов может сильно колебаться – в зависимости от демографического сценария. Но даже самый оптимистичный из них не предполагает значительного роста населения к концу века по сравнению с текущей численностью, пишет РБК.

Если же совсем отказаться от притока мигрантов, то при негативном сценарии численность населения России к 2100 году будет в два раза ниже текущей – около 67 млн человек.