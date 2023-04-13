Замглавы МИД РФ: Риски военного столкновения России с НАТО растут

Риски вооруженного столкновения России с НАТО продолжают возрастать, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

По его словам, Балтийский регион усилиями альянса превращен из спокойной области в "зону военного соперничества".

Грушко отметил, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в военный альянс "кратно увеличивает риски столкновения".

Напомним, Финляндия официально вступила в НАТО, однако и финны, и генеральный секретарь альянса пытаются успокоить Кремль, заявляя, что это ничего не значит. Так, Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии, если власти того сами не попросят, в свою очередь, президент Ниинисте заявил, что членство в альянсе не направлено против кого-либо. Однако, как уверен военный эксперт Виктор Алкснис, это следует воспринимать как новую большую проблему и внешнеполитическое поражение.