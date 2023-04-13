Два банка Швейцарии пригрозили россиянам закрытием счетов

В Швейцарии банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России. Если выяснялось, что те платят налоги в российский бюджет, различные финансовые учреждения анонсировали закрытие счетов.

Речь идет о UBS и Сredit Suisse, рассказал РБК управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине.

В марте стало известно, что Минюст США проверит швейцарские банки Credit Suisse и UBS на предмет помощи россиянам в уклонении от санкций. Банкам разослали судебные повестки, это произошло до покупки Credit Suisse его конкурентом — UBS. Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые работали с клиентами, находящимися под санкциями, а также то, как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.

Ранее сообщалось, что UBS не без давления правительства Швейцарии принял решение купить Credit Suisse примерно за $3 млрд (это в два раза меньше рыночной оценки актива). Руководство UBS назвало покупку "экстренным спасением", но при этом отметило, что сделка будет на руку акционерам банка.