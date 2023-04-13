Найденная в центре Екатеринбурга "граната" вызвала переполох
Сегодня утром в центре Екатеринбурга обнаружили предмет, похожий на гранату. Находка вызвала переполох.
Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", подозрительный предмет заметили возле ресторана "Бургер Кинг" на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. На место срочно прибыли экстренные службы. Всех посетителей заведения и БЦ "Рубин" эвакуировали на улицу.
В итоге оказалось, что "граната" была пластмассовой и никакой опасности не представляла. После проверки тревоге дали отбой, людей стали впускать обратно.
Напомним, недавно в Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ "Мегаполис".