13 Апреля 2023
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Власти Тюменской области раскрыли подробности визита Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Тюменскую область. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

Информация о готовящемся визите премьера появилась в соцсетях и местных СМИ еще в начале недели, но официально власти региона подтвердили прибытие Мишустина непосредственно в день его визита. Также раскрыты подробности его поездки. Сообщается, что премьер будет работать в Тюмени не один, а в сопровождении двух федеральных министров.

"В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в информационном центре раскрыли часть программы визита в регион Михаила Мишустина. В частности, сказано, что в ходе рабочей поездки председатель правительства РФ побывает в физико-математической школе, осмотрит одно из ведущих промышленных предприятий региона и лабораторно-исследовательский центр, специалисты которого проводят комплексные исследования керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов.

Также в графике Михаила Мишустина - встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Ранее СМИ сообщали, что Мишустин также может осмотреть объекты строительства, финансирование которых было осуществлено с помощью облигаций, займов и федеральных средств. Предположительно, премьер-министра прокатят по развязке улицы Мельникайте – Дружбы, а также по жилищному комплексу "Плеханово".

Теги: Михаил Мишустин, визит в Тюмень



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