Родителя из Каменска-Уральского привлекли к ответственности за то, что привел в детсад больного ребенка

Жителя Каменска-Уральского привлекли к административной ответственности за родительскую халатность, что привела к заражению острой кишечной инфекцией группы детского сада. Родитель привел в учреждение своего ребенка, которому ранее установили диагноз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, незадолго до инцидента в детском саду ребенку был поставлен диагноз "Пищевое отравление, бактериальное, неуточненное". Врачи рекомендовали провести ребенку обследование, а после перевести на амбулаторное лечение под контролем участкового врача. Однако родители проигнорировали слова специалиста и отправили ребенка в детсад, где он заразил других детей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лица с симптомами ОКИ по всем санитарным правилам подлежат изоляции.

"Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ установлено, что граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания", - добавили в ведомстве.



Законный представитель ребенка привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП в виде предупреждения.