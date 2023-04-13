13 Апреля 2023
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Общество Дальневосточный ФО
Фото: Снимок спутника Канопус-В / Роскосмос

Колонна МЧС направлена в поселок у вулкана Шивелуч – откапывать социальные объекты после пеплопада

На Камчатке МЧС ликвидирует последствия извержения вулкана Шивелуч. При этом само извержение продолжается: накануне около шести часов по местному времени вулкан выкинул новое облако пепла на высоту до 6 тыс. метров. Впрочем, это уже не будет иметь таких последствий как выброс 11 апреля – тогда пепловое облако поднялось на высоту до 20 км.

В поселок Ключи, расположенный ближе всего к вулкану, направлена колонна техники: самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытию 20 сотрудников спасцентра помогут местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов, сообщили в МЧС.

Сейчас код авиационной опасности для Шивелуча снижен с "красного" до "оранжевого". Авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов по данному маршруту. Также спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки держаться на расстоянии 25 километров от вулкана.

Извержение вулкана.(2023)|Фото: Снимок спутника Канопус-В / Роскосмос

Теги: мчс, вулкан, шивелуч, извержение



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