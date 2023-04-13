13 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото: страница Артема Усса в соцсетях

В Италии установлены сообщники Усса, помогавшие ему в побеге, - La Repubblica

Итальянские правоохранительные органы установили личности 4-5 человек, которые помогали сыну красноярского губернатора Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста, сообщает газета La Repubblica.

Прокуратура Милана полагает, что Усс за несколько часов пересек территорию Италии, меняя автомобили. Следователи считают, что он отправился в Словению, а затем в Сербию, откуда мог вылететь на самолете в Россию, передает ТАСС.

В октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег. После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. В СМИ появилась версия о том, что Уссу помогли сбежать российские спецслужбы. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД.

Теги: артем усс, италия, побег, домашний арест



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