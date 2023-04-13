Жители Березовского собрали для участников СВО больше 340 тысяч рублей

За три дня жители Березовского собрали 340 тыс. 868 рублей на закупку спецсредств для участников СВО. Отчет о переводах в рамках городской акции "Город с вами!" предоставил мэр Евгений Писцов.

По его словам, деньги были собраны силами 159 березовчан. Суммы перечислений отличались: кто-то мог перевести только 100 рублей, кто-то же разом перевел 100 тыс. рублей. Все собранные средства будут потрачены на приобретение дронов и тепловизоров.

"В условиях, когда нам противостоит несколько десятков стран Запада, снабжающих режим Зеленского всевозможными видами военной техники и оружия, важно, чтобы наши защитники были обеспечены специальными средствами, чтобы можно было не только противостоять врагу, но и быть сильнее его. Можно, конечно, сказать, что это обязанность государства и Министерства Обороны и наблюдать за происходящим со стороны. А можно откликнуться на заявки наших защитников, ответив: "Город с вами!" - написал градоначальник в своих соцсетях.

Отчет о закупленных изделиях и их доставке на фронт будет предоставляться ежемесячно до 5 числа каждого месяца за предыдущий.