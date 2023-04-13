В Москве задержан мошенник, похитивший 1,3 млн рублей у работницы РЖД на Урале

Свердловские полицейские с коллегами из оперативных служб Москвы выявили и задержали 30-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении работницы РЖД из уральского города Серов. Обманным путем у нее было похищено более миллиона рублей.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть территориального ОВД потерпевшая обратилась за помощью, когда узнала, что с ее банковского счета пропала крупная сумма личных сбережений. Следственный отдел МО МВД России "Серовский" возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе разбирательства сыщики установили, что заявительнице поступил телефонный звонок от мужчины, который представился представителем службы безопасности одного из банков. "Специалист" сообщил, что с лицевого счета женщины неизвестные предпринимают попытки несанкционированного снятия денег.

В итоге "доброжелатель" убедил серовчанку снять все имеющиеся средства, которые она планировала потратить на покупку автомобиля, и отправить их на, якобы, безопасные банковские карты. Жертва афериста выполнила все преступные требования и перевела сбережения на счета, которые ей продиктовал телефонный незнакомец. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей.

"В результате проведенных на территории Москвы оперативных мероприятий сотрудниками московской и свердловской полиции подозреваемый был задержан по адресу проживания, где сыщики обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, имеющих важное значение для расследования, в том числе более 200 сим-карт различных операторов связи, 20 банковских карт различных банков с анкетными данными владельцев, 13 мобильных телефонов, компьютерную технику и другие электронные носители информации", - отметил полковник Горелых.

По его данным, представителям МВД удалось раскрыть схему организации и совершения преступления. Похищенные деньги обналичивались в банкоматах, расположенных на станциях столичного метрополитена, после чего обменивались на криптовалюту и перечислялись на криптокошелек, подконтрольный организатору преступной группы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении граждан, проживающих в других регионах РФ. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения по существу в районный суд", - резюмировал Валерий Горелых.