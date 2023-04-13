В Москве задержан мошенник, похитивший 1,3 млн рублей у работницы РЖД на Урале

13 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве задержан мошенник, похитивший 1,3 млн рублей у работницы РЖД на Урале

Свердловские полицейские с коллегами из оперативных служб Москвы выявили и задержали 30-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении работницы РЖД из уральского города Серов. Обманным путем у нее было похищено более миллиона рублей.
Читайте также:

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть территориального ОВД потерпевшая обратилась за помощью, когда узнала, что с ее банковского счета пропала крупная сумма личных сбережений. Следственный отдел МО МВД России "Серовский" возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе разбирательства сыщики установили, что заявительнице поступил телефонный звонок от мужчины, который представился представителем службы безопасности одного из банков. "Специалист" сообщил, что с лицевого счета женщины неизвестные предпринимают попытки несанкционированного снятия денег.

В итоге "доброжелатель" убедил серовчанку снять все имеющиеся средства, которые она планировала потратить на покупку автомобиля, и отправить их на, якобы, безопасные банковские карты. Жертва афериста выполнила все преступные требования и перевела сбережения на счета, которые ей продиктовал телефонный незнакомец. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей.

"В результате проведенных на территории Москвы оперативных мероприятий сотрудниками московской и свердловской полиции подозреваемый был задержан по адресу проживания, где сыщики обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, имеющих важное значение для расследования, в том числе более 200 сим-карт различных операторов связи, 20 банковских карт различных банков с анкетными данными владельцев, 13 мобильных телефонов, компьютерную технику и другие электронные носители информации", - отметил полковник Горелых.

По его данным, представителям МВД удалось раскрыть схему организации и совершения преступления. Похищенные деньги обналичивались в банкоматах, расположенных на станциях столичного метрополитена, после чего обменивались на криптовалюту и перечислялись на криптокошелек, подконтрольный организатору преступной группы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении граждан, проживающих в других регионах РФ. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения по существу в районный суд", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: мошенник, задержание, полиция, Москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети