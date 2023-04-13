Путин не готовится к новому посланию Федеральному собранию

В Кремле сообщили, что подготовка следующего ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не начиналась.

"К посланию – нет", - приводит ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос, началась ли подготовка к следующему посланию президента парламенту.

Песков не уточнил, идет ли уже подготовка к еще одному традиционному мероприятию – "прямой линии" с Путиным.

Напомним, последнее послание состоялось 21 февраля 2023 г., до этого его несколько раз анонсировали. Депутатов Госдумы обязали перед посланием трижды провериться на коронавирус.