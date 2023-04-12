В Москве объявлен план "Перехват": неизвестные на Porsche Cayenne открыли стрельбу и скрылись

СМИ и Telegram-каналы сообщили о стрельбе в Новой Москве. Огонь открыли неизвестные, которые затем скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. Инцидент произошел в Щербинке. Baza сообщает, что в результате стрельбы есть раненый.

Полицейские переведены в усиленный режим несения службы, в городе объявлен план "Перехват". По неподтвержденным данным, автомобиль был отслежен по камерам на Варшавском шоссе.

Telegram-канал "112" сообщил, что в машине могут быть четыре вооруженных человека. Еще 14 мужчин были задержаны, их допрашивают в полиции. Конфликт мог возникнуть на национальной почве.