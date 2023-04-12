13 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Власти ЮАР оказались в тупике из-за ордера на арест Путина и предстоящего саммита БРИКС

Власти ЮАР, где в августе этого года должен пройти саммит БРИКС, обеспокоены ситуацией с выдачей ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом. Страна признает юрисдикцию этой инстанции, а значит – должна исполнять решения суда. В случае приезда президента России на саммит в ЮАР возникнет сложный юридический казус.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья по этому поводу с досадой заявил, что ордер МУС является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

Магвенья подтвердил, что сейчас идут консультации по поводу совмещения ордера и визита Путина.

Теги: юар, международный уголовный суд, ордер на арест, владимир путин, саммит, брикс



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