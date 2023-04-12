Миссия уральских паломников отправилась за благодатным огнем

Специальный борт с паломниками вылетел сегодня из Екатеринбурга в Иерусалим — через несколько дней они доставят частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня на Урал. Прямо в аэропорту митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил миссию.

Отметим, что уральскую миссию традиционно помог организовать фонд святой Екатерины.

«В прошлые годы, столетия, века люди считали чудом, что у них есть возможность пешком совершить паломничество в Иерусалим. И люди самого разного возраста, звания, очень знатные или совершенно простые, отправлялись в путь пешком. Из Екатеринбурга, из Перми, из Казани. Шли, чтобы поклониться святым местам. И возможность прикоснуться к этим святыням перед Пасхой — это огромная милость Божья. У кого-то такое бывает один раз в жизни. Большая радость, что, несмотря на сложные обстоятельства, наши благотворители находят возможность отправить паломников на Святую землю», — сказал владыка.

Паломники станут свидетелями главного чуда в канун Светлой Пасхи — схождения Благодатного огня. Святыня несет в себе важный смысл — она символизирует жизнь, победу света над тьмой, благословление Господа Бога на еще один год жизни, который дает нам время для добрых дел.

«Тот факт, что мы ожидаем схождение Благодатного огня, я во многом связываю с нашими паломниками. Были такие времена, когда не допускали православных христиан, православного Патриарха в Храм Гроба Господня, и Огонь не сходил. Я надеюсь, что Огонь сойдет, и в этом будет лепта молитв наших паломников», — добавил владыка.

Миссию возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Для него это уже двадцатая поездка на Святую землю, и он будет сопровождать верующих во время посещения главных христианских мест, связанных с жизнью и воскрешением Иисуса Христа.

Спецборт доставит Огонь на Урал уже в субботу, прямо на ночное праздничное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем в остальные храмы и церкви региона.

Напомним, что общегородская пасхальная архиерейская Божественная литургия совершится в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.