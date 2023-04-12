Помидоры в марте подорожали на 19% - Росстат

Годовая инфляция в марте 2023 года составила в России 3,51% против 10,99% в феврале, таковы данные Росстата. Недельная инфляция 4-10 апреля составила 0,11%.

В марте подорожал ряд продуктов: куриные яйца — на 3,6%, сахар-песок подорожал на 1,3%, пшеничная мука — на 1,2%, черный чай, коньяк и водка подорожали на 0,7%, ржаной хлеб — на 0,5%; помидоры подорожали на 18,1%, репчатый лук — на 2,7%, морковь — на 1%; снизились цены на огурцы — на 21,8%, картофель — на 4,6%, белокочанную капусту — на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросла цена пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,5%, мыло и туалетную бумагу — на 0,4%; подешевели стиральные порошки — на 0,3%.