Иван Ургант собирается вернуться в эфир Первого канала

Шоумен Иван Ургант неожиданно появился в Москве на премьере фильма "Вызов", одним из продюсеров которого является глава Первого канала Константин Эрнст.

Перед показом фильма Ургант сообщил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, передает РИА Новости. Правда, телеведущий не уточнил сроки возвращения.

Ранее его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из сетки Первого канала. СМИ и Telegram-каналы сообщали, что шоумен значительную часть времени проводит за границей.