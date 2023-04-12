13 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: youtube.com

Иван Ургант собирается вернуться в эфир Первого канала

Шоумен Иван Ургант неожиданно появился в Москве на премьере фильма "Вызов", одним из продюсеров которого является глава Первого канала Константин Эрнст.

Перед показом фильма Ургант сообщил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, передает РИА Новости. Правда, телеведущий не уточнил сроки возвращения.

Ранее его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из сетки Первого канала. СМИ и Telegram-каналы сообщали, что шоумен значительную часть времени проводит за границей.

Теги: иван ургант, первый канал, премьера



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