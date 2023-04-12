Су-27 был поднят в небо над Балтикой при приближении к границам РФ немецкого самолета

Перед этим средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к границе России.

Дежурный истребитель Су-27 был поднят для опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел днем 12 апреля, сообщили в Минобороны РФ.





