Су-27 был поднят в небо над Балтикой при приближении к границам РФ немецкого самолета
Дежурный истребитель Су-27 был поднят для опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел днем 12 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
Перед этим средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к границе России.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.