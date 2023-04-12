Путин не смотрел фильм "Вызов", но наверняка посмотрит – Песков

В Москве состоялась премьера фильма "Вызов", снятого на МКС. В главной роли занята актриса Юлия Пересильд, режиссером и актером выступил Клим Шипенко.

На первый показ ленты, приуроченный ко Дню космонавтики, пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" со ссылкой на Пескова сообщает, что "Путин "Вызов" еще не смотрел, но наверняка сделает это". В то же время встречаться с Пересильд и Шипенко глава государства не планирует.