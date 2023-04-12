New York Times: США изучали сценарий нападения ВСУ на Кремль

Секретные материалы Пентагона, "слитые" в Сеть, содержат четыре непредвиденных сценария развития конфликта на Украине, пишет газета The New York Times.

По данным издания, одним из таких сценариев якобы является нанесение украинскими войсками удара по Кремлю. Отмечается, что данный шаг привел бы к масштабной эскалации конфликта либо применению ядерного оружия.

Другими непредвиденными обстоятельствами в материалах названы смерть президентов России или Украины, а также отстранение руководства российских Вооруженных сил.

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. CNN сообщал, что Киев пересмотрел "некоторые военные планы" из-за утечки секретных документов Пентагона.