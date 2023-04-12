13 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили обложить "военным налогом" мужчин моложе 45 лет

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" предложил ввести "военный налог" для военнообязанных мужчин моложе 45 лет. К их НДФЛ он предлагает добавить еще 2-3%. Так россияне, которых не мобилизовали, "компенсируют" мобилизованным и другим военным возможность продолжать мирную жизнь.

"Это что, невозможные какие-то траты и потери? <...> я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений — о том, что будет мобилизация. Под влиянием всего этого кто-то бежит, кто-то прячется. Поэтому есть какое-то неприятие таких законов, которые мы приняли вчера (закон об электронных повестках – прим. ред.). Так вот: заплатив тысячу-две тысячи в месяц вот эта многомиллионная наша армия военнобязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 40-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшие серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно", - заявил Нилов.

Стоит отметить, что до сих пор ни Минфин, ни Минобороны, ни президент не сообщали о проблемах с финансированием армии.

Теги: госдума, налог, олег нилов, военнообязанные



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