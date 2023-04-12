В Москве скончался писатель Эдуард Багиров

В Москве скончался писатель Эдуард Багиров. Ему было 47 лет.

По данным Telegram-канала Baza, Багирова госпитализировали в больницу им. Вересаева 1 апреля с внутренним кровотечением, но затем он перевелся в платную клинику. Там его спасти не смогли. О причинах кровотечения не сообщается. Известно, что в последние дни он находился в коме.

Багиров стал популярен в середине нулевых после выхода романа "Гастарбайтер". Затем у него вышло еще несколько книг, писатель активно вел блоги (в том числе на платформе LiveJournal), писал в российских СМИ.