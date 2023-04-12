100 безаварийных пусков подряд говорят о развитии космической отрасли России, - Путин

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников.

По словам президента, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Речь идет о периоде с 2018 года.

Путин также поблагодарил создателей фильма "Вызов", снятого на борту МКС. "И здесь тоже оказались первыми", - отметил он.

12 апреля отмечается День космонавтики. Советский космонавт Юрий Гагарин в этот день в 1961 году совершил свой "высокий полет" на первом пилотируемом космическом корабле "Восток". Это была новая глава в истории человечества, ставшая итогом напряженной работы советских ученых, инженеров, летчиков.

"Мне захотелось как-то помочь этим людям, как-то сбросить то большое напряжение, которое у них было. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: "Поехали!" — рассказал потом Гагарин.