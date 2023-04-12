13 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханской области ужесточают контроль за соблюдением правил любительского рыболовства

Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев провёл совещание по вопросу контроля за добычей водных биоресурсов в рамках любительского рыболовства. Участие приняли члены регионального кабмина и главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 апреля в регионе стартовал туристический сезон. В Астраханскую область традиционно приезжают на отдых и на рыбалку гости из других регионов. Ранее по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина муниципалитеты должны были провести разъяснительную работу по правилам любительского рыболовства.

Набережная в Перми(2020)|Фото: Накануне.RU

С этой целью в районах области устанавливают информационные баннеры, памятки и листовки размещают на заправках, магазинах, паромных переправах и турбазах. Также информируют в соцсетях, районных газетах, на сайтах районных администраций.

В ходе совещания Олег Князев подчеркнул: гостям в регионе всегда рады, но рыбалка не должна превращаться в хищнический лов. Нарушителям правил любительского рыболовства грозят штрафы. Он призвал муниципалитеты совместно с природоохранными и правоохранительными органами регулярно следить за соблюдением правил любительского рыболовства и тщательно фиксировать все нарушения.

Кроме того, в преддверии туристического сезона районы обязали привести в порядок свои территории, а также определить места для сбора мусора.

природа, лето, река, деревья, внутренний туризм(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Председатель правительства отметил, что места для сбора отходов необходимо наглядно обозначить: приезжие туристы должны знать, куда можно отвезти мусор, чтобы после отдыха берега оставались чистыми. Муниципалитеты привлекут к этой работе и волонтёров: они будут раздавать туристам пакеты для сбора мусора на паромных и понтонных переправах.

Теги: туризм, водные биоресурсы, рыболовство, олег князев, волонтеры, разъяснительная работа



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