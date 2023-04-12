13 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Реальная помощь астраханским фермерам - финансовая поддержка фонда МСП

Айбек Мирзаев развивает свой бизнес, пользуясь льготными займами Астраханского фонда поддержки МСП. Финансовая поддержка является одной из мер нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного российским президентом.

Семья Мирзаевых занимается выращиванием овощей много лет, сообщают в пресс-службе министерства экономического развития Астраханской области. И каждый год объёмы продукции растут. В 2021 году фермер собрал около 13 тонн урожая, а в прошлом – уже более 18 тонн овощей и бахчевых культур.

Предоставляемые Фондом займы позволяют приобрести всё необходимое, начиная от системы капельного орошения, спецтехники до рассады и удобрений.

Сегодня на полях фермера уже высадили более 100 гектаров раннего и позднего картофеля элитных сортов. Идёт подготовка к посеву лука, раннего сладкого перца, томатов и бахчевых культур.

«В Фонд я обращаюсь уже много лет подряд. Сегодня заёмные средства на таких выгодных условиях – огромное подспорье для нашего бизнеса, - отмечает Айбек Мирзаев - Ведь мы стремимся обеспечить не только рынок нашего региона овощами и бахчевыми высокого качества, но и выходим на экспорт. Благодарен Фонду за сотрудничество и помощь в развитии бизнеса».

фермер, сельское хозяйство, трактор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Узнать подробнее о том, как получить заём на льготных условиях, можно: на сайте Фонда www.30fond.ru, по телефону 8 (8512) 48 48 50, в офисе по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10.

Теги: фонда поддержки МСП, урожай, овощи, бахчевые



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