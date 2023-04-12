Суд разрешил реализовать имущество экс-главы Коми Гайзера

Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление о банкротстве бывшего главу региона Вячеслава Гайзера, осужденного за коррупцию и ряд других преступлений.

Как передает ТАСС, АО "Коми холдинговая компания" заявило о банкротстве Гайзера из-за его долга в размере 64 млн рублей.

В отношении бывшего главы Коми введена процедура реализации имущества.

В июне 2019 года суд приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. Суд оправдал Гайзера по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе. Также экс-глава Коми оправдан по одному из эпизодов взяточничества. За ним признано право на реабилитацию.

В июне 2020 года Сыктывкарский городской суд в рамках иска комитета имущественных и земельных отношений Коми взыскал с Гайзера и его подельников почти 1,5 миллиарда рублей в счет нанесенного ущерба.