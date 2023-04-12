США ввели санкции против "Мегафона" и USM

США ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, в частности, "Металлоинвест", "Мегафон", холдинг USM, несколько "дочек" "Росатома", военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

США также ввели новые санкции против 17 судов под российским флагом, в основном предназначенных для грузоперевозок. Суда связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией. Санкции также введены против ее генерального директора Евгения Дитриха, пишет ТАСС.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова. Также Канада расширила список санкций против России. В обновленный список вошли 14 человек и 34 компании, в том числе "Конкорд менеджмент" и ГК "Волга-Днепр". Этим компании, по данным СМИ, связаны с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Также и Канада расширила список санкций против России. В обновленный список вошли 14 человек и 34 компании, в том числе "Конкорд менеджмент" и ГК "Волга-Днепр". Этим компании, по данным СМИ, связаны с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Среди россиян, которым отныне запрещен въезд в страну, оказались, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны России Николай Панков.