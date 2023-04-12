ВЦИОМ: 45% россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в течение 50 лет

Около 45% россиян считают возможным запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2014 году такой точки зрения придерживались лишь 16% респондентов.

Ранее стало известно, что Россия и Китай будут работать над проектом научной лунной станции. Сейчас российская лунная программа находится на первом этапе, и совместная работа РФ и КНР может взаимно обогатить проекты. Не исключено, что КНР заинтересуется и совместной работой с РФ для полетов на Марс.