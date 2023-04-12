12 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

В Челябинске сотрудники полиции предотвратили беспорядки и задержали 18 человек

В Челябинске задержали 18 человек в ходе профилактический мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка.

"В подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. В настоящее время нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации СМИ, при себе у задержанных были газовые пистолеты, баллончики, ножи, у одного — молоток.

Сегодня в Челябинске похоронили подростка, убитого около ТРК. Правоохранительные органы во избежание провокаций были переведены на особый режим работы.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. Сегодня были задержаны еще трое подозреваемых. Все четверо иностранных граждан заключены под стражу на два месяца. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Кроме того, сегодня сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД провели рабочую встречу с руководителями диаспор Челябинской области. На встрече рассматривался вопрос о соблюдении иностранными гражданами правил пребывания на территории России. На встрече присутствовали представители Минобороны РФ, которые рассказали о преимуществах заключения контракта на прохождение военной службы иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Теги: полиция, задержание, убийство,



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