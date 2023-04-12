СМИ: Франция блокирует европейские поставки боеприпасов на Украину

Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину.

Решение о выделении средств было принято на саммите ЕС в Брюсселе в марте. Планируется выделить на эти цели 2 млрд евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет о закупке артиллерийских снарядов крупных калибров. Половина этих средств должна быть направлена европейским государствам, которые выделят боеприпасы со своих складов. Правда, сейчас на европейских складах боеприпасов недостаточно, поэтому появилось предложение о закупке вооружений за пределами ЕС. Но его заблокировала Франция, передает польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

С другим миллиардом тоже возникли проблемы. Предполагалось, что деньги пойдут на заказ на производство боеприпасов на заводах в Польше, Франции и Германии. Причем оплачиваться будут только те боеприпасы, которые попросит Украина. Но Париж предлагает вычеркнуть этот пункт и оплачивать заказы без учета "предпочтений" Украины. Источник издания считает, что за этим саботажем со стороны Франции может стоять оружейное лобби.