12 Апреля 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Франция блокирует европейские поставки боеприпасов на Украину

Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину.

Решение о выделении средств было принято на саммите ЕС в Брюсселе в марте. Планируется выделить на эти цели 2 млрд евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет о закупке артиллерийских снарядов крупных калибров.  Половина этих средств должна быть направлена европейским государствам, которые выделят боеприпасы со своих складов. Правда, сейчас на европейских складах боеприпасов недостаточно, поэтому появилось предложение о закупке вооружений за пределами ЕС. Но его заблокировала Франция, передает польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

С другим миллиардом тоже возникли проблемы. Предполагалось, что деньги пойдут на заказ на производство боеприпасов на заводах в Польше, Франции и Германии. Причем оплачиваться будут только те боеприпасы, которые попросит Украина. Но Париж предлагает вычеркнуть этот пункт и оплачивать заказы без учета "предпочтений" Украины. Источник издания считает, что за этим саботажем со стороны Франции может стоять оружейное лобби.

Теги: франция, боеприпасы, поставки, ес



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