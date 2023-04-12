12 Апреля 2023
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Фото: zwezda.su

Губернатор Брянской области вручил медаль мальчику, пострадавшему во время атаки диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил 10-летнему Федору, который спас двух детей во время нападения украинских боевиков, медаль "За отвагу".

Церемония состоялась во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина в рамках мероприятия "Диалог с Героем", пишет ТАСС. Участники мероприятия – школьники, кадеты, юнармейцы – встретились с Героями России Александром Постоялко и Андреем Фроленковым.

Напомним, попытка прорыва боевиков состоялась в начале марта. По ее итогам в ФСБ сообщили, что украинских диверсантов, напавших на поселки в Брянской области, "выдавили" на Украину, где совершили по ним артиллерийский удар. В результате атаки на брянские села погибли двое мужчин. Кроме того, ранение получил 10-летний ребенок Федор, которого президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу".

Теги: Федор, медаль, За отвагу, награждение, Александр Богомаз



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