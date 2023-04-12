12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В "Уралбиофарм" попросили властей повысить цены на жизненно необходимые препараты

Компания "Уралбиофарм", принадлежащая арестованному бизнесмену Малику Гайсину, попросила чиновников повысить цены на жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП). В противном случае компании придется прекратить их производство.

Как передает РБК, ссылаясь на главного технолога предприятия Марину Чижову, больше половины лекарственных препаратов, производимых в компании, входят в список ЖНВЛП. Однако их реальная себестоимость намного выше итоговой цены, из-за чего предприятие работает в минус. Такая же ситуация случилась с парацетамолом в 2022 году, когда в разгар пандемии вдвое увеличилась стоимость сырья.

Цены можно повысить несколькими способами. Стоимость будет увеличиваться ежегодно с уровнем инфляции или же лекарство сделают дефицитным, за счет чего можно добиться дополнительных уступок от государства. Еще одним способом является изменение состава, технологии или формы выпуска, однако для этого будет необходимо потратиться на регистрацию и клинические испытания.

Деньги также пойдут на регистрацию новых поставщиков, что на данный момент приравнивается к 490 тыс. рублей. На сегодняшний день из-за санкций сырье приходится закупать в Индии, Китае и Иране.

Теги: Уралбиофарм, препараты, производство



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