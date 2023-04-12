12 Апреля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экспозиция Свердловской области на "Иннопроме" будет расширена

Экспозиция Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром" в этом году будет расширена.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, общая площадь стенда составит более тысячи квадратных метров, из них 264 квадратных метра займут 30 предприятий региона. Еще 744 квадратных метра займет презентационная зона для проведения мероприятий деловой программы и переговоров. При этом одной из ключевых имиджевых тем стенда станет 300-летие Екатеринбурга.

В настоящее время формируется деловая программа стенда Среднего Урала. В проект поступило более 30 предложений по темам: логистика, инвестиции, промышленность, экология, информационные технологии и развитие городской среды. В среднем стенд Свердловской области на "Иннопроме" посещают более пяти тысяч человек.

Напомним, выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь. Кроме этого, на площадке "Иннопрома-2023" состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО.

Теги: Иннопром, выставка, экспозиция, Свердловская область



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