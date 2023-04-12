В Новом Порту День оленевода отметили при поддержке нефтяников

В ямальском селе Новый Порт отметили День оленевода, известный также как праздник рождения солнца. Организовать мероприятие помог "Газпромнефть-Ямал" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как рассказали Накануне.RU в компании, на народные гуляния собрались около тысячи местных жителей. На центральной площади села прошел торжественный парад спортсменов, которые затем состязались в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей, борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты. Кульминацией спортивной программы стали традиционные гонки на оленьих упряжках. Главный приз победителю – снегоход "Тайга".

В программу праздника вошли также показ ненецкой национальной одежды, смотр украшенных нарт, музыкальный конкурс "Мелодии Севера", гастрономический турнир "Строганина по-новопортовски". Для гостей и жителей села выступали артисты из Москвы и Салехарда, для детей организовали зимний парк аттракционов и творческие мастер-классы. Завершилось празднование фейерверком и церемонией награждения победителей конкурсов и спортивных состязаний.

"Предприятие ведет деятельность на уникальной арктической территории, которая известна своей самобытной культурой. Ее сохранение является нашим стратегическим приоритетом. Мы стараемся помогать тундровикам, а День оленевода – их главный праздник, и нам особенно важно поддерживать его проведение в Новом Порту", – отметил заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" по организационным вопросам Евгений Захаров.

Напомним, впервые празднование Дня оленевода в селе возобновили после 30-летнего перерыва именно благодаря нефтяникам в 2016 году. Ежегодно компания предоставляет для победителей праздничных соревнований различные призы, востребованные в быту: резиновые лодки, бензогенераторы, двигатели для снегоходов, электроплиты и другую технику.