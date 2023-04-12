12 Апреля 2023
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Общество В России Украина
Фото: Накануне.ru

РПЦ не будет предлагать провести пасхальное перемирие

Русская православная церковь не станет предлагать пасхальное перемирие, поскольку не считает его реальным: шансы на положительную реакцию со стороны украинских властей "стремятся к нулю", заявил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Несмотря на предложение святейшего патриарха об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, с украинской стороны никакого согласия или желания подержать эту инициативу выражено не было. Поэтому в настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю", - припомнил Кипшидзе.

А одностороннего перемирия, по мнению Кипшидзе, не бывает.

На прошлой неделе стало известно, что пасхальное перемирие уже во второй раз предложил Папа Римский Франциск. Понтифик напомнил, что у католиков Пасха начинается уже на следующей неделе, у православных – через неделю. Эти две недели могли бы, по его мнению, стать объединяющими для всех христиан.

В этом году президент России Владимир Путин распоряжался провести рождественское прекращение огня – после предложения Патриарха Кирилла. Правда, украинская сторона к нему не присоединилась.

Теги: рпц, перемирие, пасха



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