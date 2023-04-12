12 Апреля 2023
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Политика
Фото: Министерство обороны Дании

Трамп оценил роль России в подрыве "Северного потока"

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что Россия не имеет отношения к подрыву газопроводов "Северный поток".

"Я могу сказать вам, кто этого не делал – Россия", - приводит "Интерфакс" ответ Трампа на вопрос ведущего Fox news о том, кто, по его мнению, стоит за случившимся.

Напомним, в конце марта 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас уже нет смысла обследовать нитки "Северного потока", поскольку "Дания сказала, что там не взрывоопасно". Президент России "полностью согласен с выводами журналиста Херша о причастности спецслужб США к подрыву ниток "Северного потока"".

Теги: Дональд Трамп, "Северный поток"



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